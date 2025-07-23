Με αφορμή τα όσα αναφέρονται σε ΜΜΕ του Ισραήλ για επίθεση εις βάρος νεαρών στη Ρόδο σχετικά έχει επιληφθεί η ΕΛΑΣ και πραγματοποίησε ελέγχους.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 23 Ιουλίου 2025 στη Ρόδο, με πρωταγωνιστές νεαρούς τουρίστες από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Η ΕΛ.ΑΣ. μετά από έρευνα κατέληξε σε συγκεκριμένα ευρήματα για την αλληλουχία των γεγονότων.

Ειδικότερα γύρω στις 04:30 το πρωί, το κέντρο R/T έλαβε ειδοποίηση για διαπληκτισμούς στην οδό Ορφανίδου, σε δημοφιλές νυχτερινό σημείο της πόλης. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της τοπικής υπηρεσίας.

Όπως προέκυψε από καταθέσεις μαρτύρων, αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και άλλες πληροφορίες, ομάδα περίπου 20 νεαρών Ισραηλινών τουριστών ηλικίας 18-19 ετών διασκέδαζε σε κατάστημα. Περί τις 04:00 άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα υπέρ του Ισραήλ, προκαλώντας την αντίδραση άλλης παρέας, περίπου 10 ατόμων, που φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και αποκάλεσαν τους πρώτους “δολοφόνους”. Ο διαπληκτισμός κλιμακώθηκε, αλλά η δεύτερη παρέα αποχώρησε μετά από παρέμβαση υπαλλήλων του καταστήματος.

Κατά την αποχώρησή τους από το κατάστημα και ενώ κατευθύνονταν στο ξενοδοχείο τους, οι Ισραηλινοί ενεπλάκησαν σε νέο επεισόδιο με άγνωστο άτομο στον δρόμο, προτού τραπούν σε φυγή. Η απόσταση μεταξύ του μαγαζιού και του ξενοδοχείου είναι περίπου 100 μέτρα.

Μετά από έρευνα, ταυτοποιήθηκαν εννέα Ισραηλινοί υπήκοοι, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Τα πλήρη στοιχεία και τα διαβατήριά τους καταγράφηκαν, ενώ όπως διαπιστώθηκε, όλοι αποχώρησαν αεροπορικώς από το νησί το πρωί της ίδιας ημέρας.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις προανακριτικές ενέργειες και τις αναζητήσεις για τυχόν άλλους εμπλεκόμενους. Επισημαίνεται πως ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα επιβεβαίωσε προφορικά την εκδοχή των γεγονότων, όπως περιγράφεται στο αστυνομικό δελτίο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να αξιολογούν όλα τα στοιχεία και να διερευνούν πιθανές ευθύνες, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της τάξης και η προστασία των πολιτών και επισκεπτών του νησιού.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

