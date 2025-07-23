Φως στην υπόθεση του θανάτου της γυναίκας η οποία βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη σε ταράτσα στην Καλαμάτα έριξαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, εντοπίστηκε χθες (22.7.2025) στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος καθώς και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 36χρονος αλλοδαπός, ο οποίος προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας προκειμένου εξεταστεί σχετικά με την ανευρεθείσα σορό γυναίκας στις 20 Ιουλίου 2025 στην Καλαμάτα.

Στις 23 Ιουλίου 2025 το μεσημέρι, ο 36χρονος αλλοδαπός συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο κατηγορούμενος προμήθευσε ποσότητα ναρκωτικής ουσίας στη γυναίκα, με αποτέλεσμα μετά από τη χρήση αυτής να καταλήξει. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να είχε το κινητό της και έστελνε μηνύματα στη μητέρα της γυναίκας το χρονικό διάστημα 10 - 17 Ιουλίου ώστε να θεωρεί ότι η κόρη της είναι ζωντανή και να μην την αναζητήσει. Οι δυο τους φέρεται να είχαν σχέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στις 10 Ιουλίου. Στις 17 Ιουλίου η μητέρα της δήλωσε την εξαφάνισή της και στις 20 Ιουλίου εντοπίστηκε νεκρή.

Στην κατοχή του 36χρονου βρέθηκαν σύνεργα και μικροποσότητα ηρωίνης, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.