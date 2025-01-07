Δούκας για τέλη ταφής απορριμμάτων: Ο Χαρδαλιάς πήρε διαζύγιο από την αλήθεια

«Για την μαύρη τρύπα των απορριμμάτων δεν ακούσαμε κουβέντα» είναι το σχόλιο του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στην λεκτική επίθεση του περιφεριάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, σχετικά με το ζήτημα της υπερβολικής αύξησης των τελών ταφής των απορριμμάτων.

Ζήτημα για το οποίο, σε συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στο Action 24, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι πρέπει να ανακληθεί άμεσα η απόφαση της Περιφέρειας για τα τέλη ταφής «αλλιώς θα καταθέσουμε προσφυγή».

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο δήμος - όπως και οι άλλοι δήμοι - ενημερώθηκε μόλις στις 27/12, πως αντί για 18 εκατομμύρια ευρώ για τέλη ταφής την επόμενη χρονιά, θα έπρεπε να καταβάλλει 30 εκ. ευρώ.

Καμία σχετική απόφαση δεν είχε ληφθεί από το ΔΣ όπως όφειλε, και η ενημέρωση στις 27 /12 για διπλασιασμό των τελών έγινε, όταν όλοι οι δήμοι είχαν καταθέσει και είχαν ψηφίσει προϋπολογισμούς.

Στα παραπάνω, ο Ν. Χαρδαλιάς δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει για κανέναν λόγο τον κ. Χάρη Δούκα «στις ραδιοτηλεοπτικές - μικροκομματικού χαρακτήρα - 'περιπλανήσεις' του σε σχέση και με αυτό το κρίσιμο θέμα». Επίσης, απέδωσε σε σκοπιμότητα τα «αλγεινά ψέματα» που λέει, ενώ «γνωρίζει την αλήθεια», όπως είπε.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων σχολιάζει για τον περιφερειάρχη, ότι δεν έκανε κουβέντα για την «μαύρη τρύπα» των απορριμμάτων και ότι «πήρε διαζύγιο από την αλήθεια και τον ενοχλεί όταν την ακούει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.