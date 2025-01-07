Στους δικούς του ανθρώπους επέστρεψε ο 23χρονος σκιέρ μετά το αίσιο τέλος της περιπέτειάς του. Ο Παναγιώτης μεταφέρθηκε με ερπυστριοφόρο όχημα στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου μετά τον εντοπισμό του το μεσημέρι της Τρίτης από πυροσβέστες στη θέση «Πριόνια» και στο καταφύγιο που υπάρχει στην περιοχή.

Ο νεαρός σκιέρ ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Δευτέρας, είχε βρει κατάλυμα σε δασικό φυλάκιο και μπόρεσε και πέρασε τη νύχτα εκεί ασφαλής.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο 23χρονος ανέφερε ότι σώθηκε χάρης στους πυροσβέστες. «Ήμουνα πολύ τυχερός» είπε και πρόσθεσε πως είχε μαζί του μια τσάντα η οποία ήταν χρήσιμη για την επιβίωσή του. Παράλληλα, ανέφερε πως «είχα πίστη στο Θεό».

«Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ τους πυροσβέστες που ήρθαν και με βγάλανε. Πέρασα ζόρικα. Είμαι πολύ καλά. Όλα ήταν μια χαρά. Είχε ξαστεριά, έβαλα και τη φωτιά μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας για το πώς χάθηκε είπε: «Έχασα λίγο την πίστα, βγήκα λίγο έξω, έσπασε και μία δέστρα από το snowsboard» τονίζοντας ότι ήταν πολύ ψύχραιμος και ότι οι πυροσβέστες τον βρήκαν τυχαία.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο της Βέροιας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το χρονικό της περιπέτειας του 23χρομου

Ο χιονοδρόμος ήταν με την παρέα του για snowboard όταν κατά τις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας οι φίλοι του έχασαν τα ίχνη του και άρχισαν να τον αναζητούν. Μετά από μια ώρα άκαρπων προσπαθειών να τον εντοπίσουν, κάλεσαν τις Αρχές.

Ο 23χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 13.00 σήμερα. Με το πρώτο φως της ημέρας εθελοντές ξεκίνησαν με τα πόδια να «χτενίσουν» την περιοχή, ενώ Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ αναζητούσαν τα ίχνη του. Ο ίδιος ήταν έμπειρος αφού είχε πάρει μαθήματα επιβίωσης και θεωρούνταν σίγουρο ότι θα φρόντιζε τον εαυτό του.

Η επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό του ήταν μεγάλη, καθώς στις έρευνες μετείχαν 27 πυροσβέστες, δυνάμεις της 2ης και 7ης ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, εθελοντές, ενώ επιστρατεύθηκαν θερμικές κάμερες και drones.

