Θανάσιμα τραυματισμένος βρέθηκε ένας 66χρονος άντρας σε ορεινή περιοχή στο χωριό Κάρδαμο Ροδόπης, κοντά στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Οι αστυνομικοί ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εντόπισαν έναν 66χρονο νεκρό στην αυλή του σπιτιού του. Ο 66χρονος άντρας έφερε βαθύ τραύμα στον αριστερό ώμο από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο θανατηφόρος τραυματισμός προέκυψε μετά από διαπληκτισμό με μια 21χρονη ημεδαπή γυναίκα, η οποία μετά το μοιραίο χτύπημα τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι που η νεαρή γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα τον 66χρονο ή αν είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους.

Την προανάκριση διενεργεί το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

