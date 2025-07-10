Συνελήφθη στη Μύκονο ζευγάρι: Έκαναν τα ψώνια τους με πλαστά χαρτονομίσματα

Συνελήφθησαν χθες (Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, δύο άτομα ηλικίας 20 και 21 ετών (γυναίκα – άνδρας), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης σχετικής καταγγελίας χθες το μεσημέρι εντοπίσθηκαν οι δράστες να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκαν.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που χρησιμοποιούσαν και το κατάλυμα που έμεναν προσωρινά βρέθηκαν τέσσερα πλαστά χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 20 και 50 ευρώ καθώς και το ποσό των 1.455 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε το ζευγάρι είχε μεταβεί πρόσφατα στη Μύκονο και προέβησαν σε οικονομικές συναλλαγές αγοράζοντας μικρής αξίας προϊόντα από 3 καταστήματα χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 20 και 50 ευρώ αποκομίζοντας όφελος από την επιστροφή χρημάτων (ρέστα).

Βρέθηκαν τα 4 πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 50 ευρώ τα οποία είχαν ήδη χρησιμοποιήσει.

Όλα τα πλαστά χαρτονομίσματα (συνολικά 8) και το χρηματικό ποσό των 1.455 ευρώ κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Πηγή: skai.gr

