Νέο περιστατικό με μετανάστες νότια της Κρήτης - Αποβιβάστηκαν 57 άτομα

Συνολικά 57 μετανάστες αποβιβάστηκαν το πρωί της Δευτέρας, στους Καλούς Λιμένες του δήμου Φαιστού.

Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό με μετανάστες στα νότια της Κρήτης, με τα 57 άτομα, κατά δήλωσή τους, να έχουν υπηκοότητα Σουδάν, Αιγύπτου και Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται για άνδρες, ενώ μεταξύ τους βρίσκονται και πέντε ανήλικοι. Αν και μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν στην περιοχή των Καλών Λιμένων, τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής.

Πηγή: skai.gr

