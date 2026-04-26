Επίθεση άνδρα σε πολίτες στο Λόφο Φιλοπάππου - Δύο τραυματίες

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής στην είσοδο του λόφου του Φιλοπάππου, απέναντι από τις εργατικές κατοικίες, όταν άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε δύο άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτομο επιτέθηκε σε δύο άνδρες χρησιμοποιώντας μεταλλικό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τους υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Τα θύματα, 59 και 60 ετών, υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τους πολίτες να απομακρύνονται έντρομοι, ενώ ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

