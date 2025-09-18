Λογαριασμός
Νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης στη Γλυφάδα: Αφήνουν λουλούδια και μπύρες στο σημείο - Φωτογραφίες

Ρομά αφήνουν από το πρωί λουλούδια, μπύρες και τσιγάρα στο σημείο όπου τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρός ομοεθνής τους - Πώς έχασε τη ζωή του ο 40χρονος 

Ρομά αφήνουν από το πρωί λουλούδια, μπύρες και τσιγάρα στο σημείο κοντά στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη Γλυφάδα, όπου τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρός ένας ομοεθνής τους. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άτυχος άνδρας – περίπου 40 ετών - μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων και εγκλωβίστηκε σε αυτόν.

Η σορός του εντοπίστηκε τα ξημερώματα και για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. 

Την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του άνδρα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας. 
 

Πηγή: skai.gr

