Ρομά αφήνουν από το πρωί λουλούδια, μπύρες και τσιγάρα στο σημείο κοντά στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη Γλυφάδα, όπου τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρός ένας ομοεθνής τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άτυχος άνδρας – περίπου 40 ετών - μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων και εγκλωβίστηκε σε αυτόν.

Η σορός του εντοπίστηκε τα ξημερώματα και για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του άνδρα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας.



Πηγή: skai.gr

