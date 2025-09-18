Ρομά αφήνουν από το πρωί λουλούδια, μπύρες και τσιγάρα στο σημείο κοντά στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη Γλυφάδα, όπου τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρός ένας ομοεθνής τους.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άτυχος άνδρας – περίπου 40 ετών - μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων και εγκλωβίστηκε σε αυτόν.
Η σορός του εντοπίστηκε τα ξημερώματα και για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του άνδρα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας.
