Νεκρός απεγκλωβίστηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων, στην περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής.

Ειδικότερα, γύρω στις 3:10 τα ξημερώματα της Πέμπτης άνδρας γύρω στα 40 εντοπίστηκε σε κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων στη συμβολή των οδών Σάκη Καράγιωργα και Διαδόχου Παύλου.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του άνδρα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άτυχος άνδρας μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων και εγκλωβίστηκε σε αυτόν.

Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων, και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025

Πηγή: skai.gr

