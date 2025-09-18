Λογαριασμός
Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων στη Γλυφάδα

Τα ξημερώματα της Πέμπτης άνδρας γύρω στα 40 εντοπίστηκε σε κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων στη συμβολή των οδών Σάκη Καράγιωργα και Διαδόχου Παύλου

κάδος ανακύκλωσης ρούχων

Νεκρός απεγκλωβίστηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων, στην περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής.

Ειδικότερα, γύρω στις 3:10 τα ξημερώματα της Πέμπτης άνδρας γύρω στα 40 εντοπίστηκε σε κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων στη συμβολή των οδών Σάκη Καράγιωργα και Διαδόχου Παύλου.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του άνδρα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άτυχος άνδρας μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων και εγκλωβίστηκε σε αυτόν. 

