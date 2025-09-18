Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, έρχεται το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 13.00, στον ΣΚΑΪ, με νέο επεισόδιο. Καλεσμένος είναι ο Πάνος Κατσής.

Ο Πάνος Κατσής χρησιμοποιεί τη νοηματική γλώσσα ως κύριο εκφραστικό του εργαλείο, συνδυάζοντάς την με εκρηκτικό χιούμορ και σατιρική ματιά. Ανεβαίνει στη σκηνή, παίζει, αυτοσαρκάζεται, προκαλεί γέλιο και ταυτόχρονα σπάει τα στερεότυπα για τους κωφούς καλλιτέχνες. Παράλληλα, εκπαιδεύει την επόμενη γενιά διερμηνέων, συμβάλλοντας ενεργά στη διάδοση και αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης τον συναντούν για να μιλήσουν για την πορεία του, τη σημασία της προσβασιμότητας στην τέχνη και το πώς το χιούμορ δεν μπαίνει σε κουτάκια. Για τον Πάνο Κατσή μιλούν επίσης:

Η Ευανθία Πλαχούρα, Ηθοποιός & performer, Υπάλληλος ΕΟΑΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών).

Η Αθανασία Μπρούσαλη, Βρεφονηπιοκόμος, Εκπαιδευόμενη Διερμηνέας.

Ο Γιώργος Μακρής, Διευθυντής Πελατειακής Επικοινωνίας ΔΕΗ.

Η Σοφία Ιγνατίδου, Υπεύθυνη Προσβασιμότητας ΚΠΙΣΝ.

Τα επεισόδια της εκπομπής «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID. Ακόμα, μέσα από την ιστοσελίδα και την υβριδική τηλεόραση, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για όλους: με ειδικούς υπότιτλους (CC), νοηματική και ακουστική περιγραφή (AD).

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Δείτε το trailer:

