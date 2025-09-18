Πάτρα: Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο νεαροί 21 και 25 ετών που είχαν προφυλακιστεί από τις 19 Αυγούστου για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, η οποία εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου.

Η εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη είχε προηγουμένως εισηγηθεί θετικά προς τον ανακριτή για την αποφυλάκισή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία που προσκόμισαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων.

Η αξιολόγηση αυτή έδειξε ότι πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή τους, αναφέρει το tempo24.news.

Στους δύο νέους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας το πρώτο 15νθήμερο του μηνά στο Αστυνομικό Τμήμα και την καταβολή εγγύησης 3.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.