Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των συρμών 

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν το πτώμα του 65χρονου - Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ανθούπολη - Ελληνικό

UPDATE: 09:54
metro

Νεκρός ανασύρθηκε ο 65χρονος άνδρας που έπεσε νωρίτερα το πρωί στις γραμμές του μετρό, κοντά στο σταθμό Σύνταγμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις ανέσυραν το πτώμα του  65χρονου, το οποίο στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό αποκαταστάθηκε. 

Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ανθούπολη - Ελληνικό.

