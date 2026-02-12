Νεκρός ανασύρθηκε ο 65χρονος άνδρας που έπεσε νωρίτερα το πρωί στις γραμμές του μετρό, κοντά στο σταθμό Σύνταγμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις ανέσυραν το πτώμα του 65χρονου, το οποίο στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό αποκαταστάθηκε.

Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ανθούπολη - Ελληνικό.

Πηγή: skai.gr

