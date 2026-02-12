Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου λόγω του βρεγμένου οδοστρώματος.

Ενδεικτικά, η Λεωφόρος Σχιστού παρουσιάζει μποτιλιάρισμα δύο χιλιομέτρων προς Σκαραμαγκά και η Λεωφόρος Αθηνών είναι ακινητοποιημένη αποό το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη και τη Κανελλοπούλου από την Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Βεΐκου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής στο Κωματερό, στην κάθοδο της Μσεογείων στον Χολαργό και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη.

Πηγή: skai.gr

