Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 του μετρό - Χωρίς ανταπόκριση με τη Γραμμή 3

Λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα - Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός

Μετρό

Στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός.

