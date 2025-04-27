Νεκρός εντοπίστηκε 49χρονος μάγειρας σε κρουαζιερόπλοιο που έδεσε στο λιμάνι της Σούδας

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου ένας 49χρονος εργαζόμενος σε κρουαζιερόπλοιο που είχε δέσει στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό:

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων, από τον ναυτικό πράκτορα ενός κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ζ) σημαίας Ηνωμένου Βασιλείου ότι ένας 49χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Φιλιππίνων), μέλος πληρώματος (ειδικότητας μάγειρας) εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός της καμπίνας του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: skai.gr

