Νεκρός άνδρας από φωτιά σε διαμέρισμα στη Φυλής

Νεκρός άνδρας από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Φυλής

Άνδρας έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Αθήνα.

Ειδικότερα, η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Φυλής.

Εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκε ο άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Πηγή: skai.gr

