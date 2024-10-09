Νεκρός άνδρας από φωτιά σε διαμέρισμα στη Φυλής

Άνδρας έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Αθήνα.
Ειδικότερα, η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Φυλής.
Εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκε ο άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.
Πηγή: skai.gr
