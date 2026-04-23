Επεισόδιο μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών σημειώθηκε χθες τη νύχτα στην Αγία Βαρβάρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της μίας εξ αυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό κατεγράφη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου όπου μία από τις δύο 19χρονες φέρεται να έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα να πέσει σε τζαμαρία καταστήματος.

Η 19χρονη τραυματίστηκε σοβάρα και διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στη συνέχεια στο «Θριάσιο».

Πηγή: skai.gr

