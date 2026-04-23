Εντοπισμός και διάσωση 90 μεταναστών νοτιοανατολικά της Γαύδου

Επενέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της νήσου Γαύδου - Η επιχείρήση έλαβε χώρα υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ

Μετανάστες

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 90 μεταναστών, οι οποίοι επενέβαιναν  σε δύο λέμβους, από σκάφος της δύναμης FRONTEX, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Οι μετανάστες μετεπιβιβάστηκαν σε έτερο σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μετανάστες Γαύδος Frontex
