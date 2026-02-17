Στο Γενικό νοσοκομείο της Σύρου, όπου είχε μεταφερθεί με αεροδιακομιδή, απεβίωσε σήμερα ένας 18χρονος οδηγός δικύκλου, που τραυματίστηκε χθες το βράδυ στην Πάρο επί της κοινοτικής οδού Αμπελάς - Νάουσας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο δίκυκλο επέβαινε κι ένα ακόμα άτομο, 31 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το όχημα ανετράπη επί του οδοστρώματος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από τον Αστυνομικό Τμήμα Πάρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

