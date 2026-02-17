Λογαριασμός
ΣΤΑΣΥ: Σε λειτουργία από αύριο η στάση «Ακτή Ποσειδώνος» - Η ανακοίνωση

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, η στάση Τραμ «Ακτή Ποσειδώνος» στον Πειραιά, ως νέος τερματικός σταθμός για τη Γραμμή 7

Τραμ

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου , η στάση Τραμ «Ακτή Ποσειδώνος» στον Πειραιά, ως νέος τερματικός σταθμός για τη Γραμμή 7, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Με την προσθήκη της νέας στάσης στο δίκτυο του Τραμ, τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα καλύπτουν πλέον τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Ποσειδώνος - Ασκληπιείο Βούλας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

