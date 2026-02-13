Σοβαρό τροχαίο με έναν 15χρονο νεκρό σημειώθηκε στη Λούτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις ανήλικοι εξετράπη της πορείας του στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος.

Από την πρόσκρουση, τραυματίστηκαν και οι τρεις νεαροί. Ο ένας από τους τρεις τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.