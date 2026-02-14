Θεσσαλονίκη: Τη ζωή του έχασε 75χρονος σε τροχαίο στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής

Τη ζωή του έχασε 75χρονος σε τροχαίο που έγινε το λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 75χρονος, με αποτέλεσμα ο πρώτος οδηγός να τραυματιστεί και ο 75χρονος να χάσει τη ζωή του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
