Θεσσαλονίκη: Τη ζωή του έχασε 75χρονος σε τροχαίο στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής

Τη ζωή του έχασε 75χρονος σε τροχαίο που έγινε το λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 75χρονος, με αποτέλεσμα ο πρώτος οδηγός να τραυματιστεί και ο 75χρονος να χάσει τη ζωή του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

