Χαμηλές θερμοκρασίες και σήμερα - Από πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες από το απόγευμα θα είναι περισσότερες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 3 με 4 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νοτιότερα νησιά των Κυκλάδων θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα δε θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τοπικά στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, στα βόρεια κατά τόπους ισχυρός.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και λίγα χιόνια στην Πάρνηθα.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 ή νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές και θα χιονίσει στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και από το βράδυ της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, τοπικά ανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -01 (μείον 1) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη όπου στα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 με 13 και στη νότια Κρήτη έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά τοπικές χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στις Σποράδες ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το απόγευμα κυρίως στο Ιόνιο θα ενταθούν και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κυρίως στην ανατολική και τη βόρεια χώρα. Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες θα φτάσει τους 12 με 13 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 11 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ο καιρός την Πέμπτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στον Εύβοια και τις Σποράδες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια. Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 11 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ο καιρός την Παρασκευή

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και πιθανόν από το μεσημέρι κατά τόπους στις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός το Σάββατο

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα στα βόρεια - βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν στα 6 με 7 και τοπικά τη νύχτα στο βορειοανατολικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες.

