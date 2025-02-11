Έντονη σεισμική δραστηριότητα ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό

Με αμείωτη ένταση και συχνότητα συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες.

Μετά τον δυνατό σεισμό μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 22:16 στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό, νέα ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 12:37 μετά τα μεσάνυχτα (ξημερώματα Τρίτης).

Το σεισμολογικό δίκτυο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε σεισμό μεγέθους 5,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 18 χλμ. Νότια της Αρκεσίνης Αμοργού, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αθήνα.

Ακολούθησαν τέσσερις σεισμικές «ασθενείς» δονήσεις, μεγέθους 4,1 (στις 12:44), 4,0 (στις 12:51), 4,0 (στις 02:02) και 4,0 (στις 05:47).

Μία ώρα περίπου πριν τον σεισμό των 5,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στις 23:37 της Δευτέρας είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 4,0 της κλίμακας Ρίχτερ.Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 10 χλμ. νότιο – νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Πηγή: skai.gr

