Σάλος έχει ξεσπάσει με την είδηση της σύλληψης ενός Τούρκου επιχειρηματία στη Μύκονο, ο οποίος κατηγορείται πως ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του σε πολυτελές γιοτ.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στο γενικό εμπόριο και έχει γκαλερί αυτοκινήτων στη Σμύρνη.

Το παρελθόν του είναι πλούσιο. Είχε καταδικαστεί σε 14 χρόνια φυλακή για ληστεία, ενώ στο παρελθόν είχε σχέση και με μια καλλονή ηθοποιό, η οποία τον κατηγόρησε πως επειδή είχαν χωρίσει, έκοψε τις φλέβες του.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, δεν είναι πολύ γνωστός στην Τουρκία καθώς δεν είναι από τους μεγάλους επιχειρηματίες στη χώρα του, ωστόσο προκαλεί εντύπωση η επιφανής ζωή που κάνει και επιδεικνύει στα social media.

Η 42χρονη σύντροφός του αναμένεται να επιστρέψει στην Τουρκία καθώς αρνήθηκε βοήθεια από τις ελληνικές αρχές και ο επιχειρηματίας αναμένεται να δικαστεί.

Το χρονικό

Τα στελέχη του Λιμεναρχείου Μυκόνου συνέλαβαν τον επιχειρηματία την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια περιπολίας πλωτού του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή «Πλατύς Γιαλός» διαπιστώθηκε ότι επί της θαλαμηγού, ιδιοκτησίας του 38χρονου, η 42χρονη σύζυγός του είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού, ενώ έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπο.

Από την έρευνα, προέκυψε ότι ο συλληφθείς αναζητείται ως φυγόποινος από τις τουρκικές αρχές και σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία, καθώς έχει καταδικαστεί για ληστεία και συκοφαντία, σύμφωνα με την Καθημερινή.

