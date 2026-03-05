Λογαριασμός
Νέες αφίξεις 201 μεταναστών στη Γαύδο - Ανάμεσά τους ένα βρέφος

Μεταφέρθηκαν αρχικά στην Παλαιόχωρα και στη συνέχεια θα φιλοξενηθούν στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς στα Χανιά

Μετανάστες

Συνολικά 201 μετανάστες έφτασαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης στη Γαύδο, ενώ ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι πρώτοι 140 μετανάστες μεταφέρθηκαν αρχικά στην Παλαιόχωρα και στη συνέχεια θα φιλοξενηθούν στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς στα Χανιά ενώ οι υπόλοιποι αναμένονται το απόγευμα.

Το βράδυ της Τετάρτης αναχώρησε έκτακτα από τη Σούδα το παράκτιο περιπολικό σκάφος κλάσεως «Φαίακας» (ΠΛΣ-617), για να συμμετάσχει σε πιθανές επιχειρήσεις διάσωσης.

