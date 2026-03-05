Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Ιδιαιτέρως βεβαρημένη είναι σήμερα, Πέμπτη, η κυκλοφορία: στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου στον Βύρωνα, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς - Σταδίου, στη Μάρνη προς την Πατησίων, στην Κηφισίας ανά τμήματα, στα δύο ρεύματα της Αχαρνών ανάμεσα στη Νέα Χαλκηδόνα και τα Κάτω Πατήσια, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στη Λένορμαν και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης.

