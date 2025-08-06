Σε τεχνικό πρόβλημα φέρεται να απέδωσε ο πλοίαρχος του «Παναγία Παραβουνιώτισσα» την προσάραξη του φέρι μποτ χθες σε ξέρα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Νέων Στύρων, στην Εύβοια.

Ο πλοίαρχος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κόλλησαν τα πηδάλια. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν είδε την ξέρα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο ανακριτής διέταξε την κράτηση του πλοιάρχου του φέρι μποτ, για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

Θα κρατηθεί στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας μέχρι τις 8 Αυγούστου, οπότε και θα πάει εκ νέου στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Εν τω μεταξύ, όσο οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, στο σημείο που βρίσκεται το φέρι μποτ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενοι έλεγχοι προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια η διαδικασία αποκόλλησης.

Η διαδικασία αποκόλλησης έχει ανατεθεί σε εταιρεία, όμως ακόμα δεν έχει κατατεθεί σχέδιο αποκόλλησης και ναυαγιαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόπειρα αποκόλλησης θα ξεκινήσει αφού κατατεθεί το σχέδιο.

Στο σημείο βρίσκονται, ρυμουλκά, δύο πλοία του Λιμενικού καθώς και ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης.

Παράλληλα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύτες επιχειρούν υποθαλάσσιες εργασίες και γίνονται προσπάθειες μετακίνησης των οχημάτων στο εσωτερικό του πλοίου, ώστε να ανυψωθεί η πλώρη.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Στύρων, Νίκος Δρακόγιαννης, δήλωσε στο evima.gr ότι τεχνικοί έχουν ήδη επιβιβαστεί στο φέρι μποτ για να εκτιμήσουν τη ζημιά, ενώ αναμένεται και η γνωμάτευση ναυπηγού για πιθανές επισκευές πριν την αποκόλληση και μεταφορά του πλοίου στο λιμάνι.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Ναυτιλίας, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε μεταξύ άλλων, ενημέρωσε τον αρμόδιο εισαγγελέα για τη μη ανταπόκριση της πλοιοκτήτριας εταιρείας του «Παναγία Παραβουνιώτισσα» στις προβλεπόμενες ενέργειες αποκόλλησης και ναυαγιαίρεσης, παρότι έχουν ήδη παρέλθει περισσότερες από 14 ώρες από τη στιγμή του συμβάντος.

Το υπουργείο αναφέρει ότι χθες, μόλις συνέβη το ατύχημα, ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, τις αρμόδιες Αρχές για την προσάραξη.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ) του Αρχηγείου Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, περίπου δέκα λεπτά μετά το συμβάν.



Πηγή: skai.gr

