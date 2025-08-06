Νέα Στύρα: Ο ανακριτής διέταξε την κράτηση του πλοιάρχου στο λιμεναρχείο Χαλκίδας για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυτικό ατύχημα στη βραχονησίδα Γλάρος, κοντά στα Νέα Στύρα, διερευνώνται από τις αρχές, με τον καπετάνιο του σκάφους να οδηγείται νωρίτερα σήμερα στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο ανακριτής διέταξε την κράτηση του πλοιάρχου στο λιμεναρχείο Χαλκίδας για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια και θα τον επαναπροσάγουν την 08.08.2025. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο πλοίαρχος έφυγε από τον Ανακριτή και οδηγείται στον Εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια για την απομάκρυνση του εν λόγω σκάφους «Παναγία Παραβουνιώτισσα», από την βραχονησίδα. Ήδη στο σημείο έχουν φτάσει ρυμουλκά τα οποία θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου από την ξέρα. Υπενθυμίζεται ότι το πλοίο μετέφερε 105 επιβάτες και είχε 9μελές πλήρωμα. Όλοι τους είναι καλά στην υγεία και μεταφέρθηκαν στην ακτή με ιδιωτικά σκάφη που έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους επιβάτες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει παρέμβαση των δικαστικών αρχών, καθώς το Υπουργείο Ναυτιλίας διαπίστωσε καθυστέρηση στην ενημέρωση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, αλλά και από τον ίδιο τον πλοίαρχο, ο οποίος σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.