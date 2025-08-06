Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποκόλλησης του πλοίου που έπεσε σε ξέρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης η μεγάλη επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε σε ξέρα ανοιχτά των Νέων Στύρων Ευβοίας.

Στο σημείο βρίσκεται ήδη ένα ρυμουλκό, ενώ μεταβαίνει και ένα δεύτερο. Η διαδικασία αποκόλλησης έχει ανατεθεί σε εταιρεία, όμως ακόμα δεν έχει κατατεθεί σχέδιο αποκόλλησης και ναυαγιαίρεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόπειρα αποκόλλησης θα ξεκινήσει αφού κατατεθεί το σχέδιο.

Την ίδια ώρα, στο σημείο βρίσκονται και δύο πλοία του Λιμενικού καθώς και ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, ενισχύοντας την επιχείρηση που εξελίσσεται με ιδιαίτερη προσοχή, αναφέρει το evima.gr.

Παράλληλα, δύτες επιχειρούν υποθαλάσσιες εργασίες και γίνονται προσπάθειες μετακίνησης των οχημάτων στο εσωτερικό του πλοίου, ώστε να ανασηκωθεί η πλώρη.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Στύρων, Νίκος Δρακόγιαννης, δήλωσε στο evima.gr ότι τεχνικοί έχουν ήδη επιβιβαστεί στο φέρι μποτ για να εκτιμήσουν τη ζημιά, ενώ αναμένεται και η γνωμάτευση ναυπηγού για πιθανές επισκευές πριν την αποκόλληση και μεταφορά του πλοίου στο λιμάνι.

Πηγή: skai.gr

