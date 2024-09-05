Nέα Προποντίδα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης , λόγω λειψυδρίας

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω λειψυδρίας κηρύχθηκε ο Δήμος Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, για τη διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση φαινομένων λειψυδρίας στην παραπάνω περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη ισχύει έως τις 27 Σεπτεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης.

«Η κατάσταση της επάρκειας της ποσότητας του νερού αυτή τη χρονική περίοδο στο Δήμο μας, είναι δραματική. Όμως δεν το βάζουμε κάτω. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να ανταπεξέλθουμε, με κάθε πρόσφορο νόμιμο τρόπο», δήλωσε ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς.

«Για να το πετύχουμε αυτό, ζητήσαμε τη συνδρομή της πολιτείας, ώστε να κηρυχθεί ο Δήμος μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω λειψυδρίας, επιδιώκοντας την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση από τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της λειψυδρίας και την αποκατάσταση της κανονικότητας το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε και ευχαρίστησε θερμά τον κ. Παπαγεωργίου, που ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του δήμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.