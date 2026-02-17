Νέα Πέραμος: Βρέθηκε καμένο το αμάξι των εκτελεστών του 27χρονου

Δεν έχει τέλος το θρίλερ της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε την 1η Φεβρουαρίου σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Υπενθυμίζεται πως ο άτυχος 27χρονος απήχθη έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα και αφού βασανίστηκε επί 6 μέρες από τους απαγωγείς του, βρήκε τραγικό θάνατο 6 ημέρες αργ’οτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, το απόγευμα της Τρίτης 17/02 βρέθηκε το αυτοκίνητο των εκτελεστών του καμένο στην περιοχή της Μάνδρας και συγκεκριμένα κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Υπενθυμίζεται πως η Μάνδρα είναι η περιοχή όπου για τελευταία φορά κάμερα ασφαλείας ταβέρνας είχε καταγράψει τις κινήσεις του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την περασμένη Κυριακή ο θείος του 27χρονου μαζί με τη σύντροφό του αναζητούσαν στο ρέμα στη Νέα Πέραμο το ακριβές σημείο όπου εκτελέστηκε ο 27χρονος, για να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη του.

Εντελώς τυχαία, εκείνη την ώρα έπεσαν πάνω σε δύο περιπατητές. Τους ρώτησαν αν γνωρίζουν το σημείο και εκείνοι τους είπαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, καθώς τρέχουν καθημερινά εκεί και μάλιστα τους είπαν πως έχουν δει ότι υπάρχει ένα καμένο αυτοκίνητο κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Ο θείος του 27χρονου χωρίς να χάσει χρόνο, με το δικό του το αμάξι, πήγε στην περιοχή, δεν κατάφερε να το εντοπίσει και γρήγορα επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας που έχει αναλάβει την έρευνα.

Σήμερα στήθηκε η επιχείρηση σε δύσβατο σημείο στη Μάνδρα, εντοπίστηκε το όχημα το οποίο μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο καμένο αυτοκίνητο δεν έχει εντοπιστεί το όπλο της εκτέλεσης.

