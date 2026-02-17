«Βιολάντα»: Αδήλωτη αποθήκη χωρίς πυρασφάλεια στο τρίτο εργοστάσιο

Νέα στοιχεία που επισημαίνουν τραγικά λάθη, παραλείψεις και παρατυπίες όσον αφορά την λειτουργία του εργοστασίου «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, «έρχονται στο φως».

Ειδικότερα, στο τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα εντοπίστηκε «αποθήκη- φάντασμα», ενώ στο δεύτερο στα Τρίκαλα βρέθηκε ένας χώρος 1500 τετραγωνικών, μια επέκταση, που επίσης, δεν ηταν δηλωμένη .

Με βάση τα δεδομένα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν διαπιστώσει, επί της ουσίας, την ύπαρξη τριών μονάδων αραγωγής βιομηχανίας μπισκότων με σωρεία επικίνδυνων παραλείψεων και αμελειών για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων.

Χαρακτηριστικό της σοβαρότητας των ατυπιών είναι το γεγονός πως οι αρχές, ενδεικτικά, δυσκολεύονται να εντοπίσουν κάτι σωστό από την αρχή έως το τέλος αφου και στα τρία εργοστάσια υπάρχουν κρυφές αποθήκες, κρυφές δεξαμενές, θαμμένες πρόχειρα σωληνώσεις παροχής, με πιθανή αιτία απόκρυψης, μειωμένα τετραγωνικά και συνάμα μειωμένο κόστος εξοπλισμού πυρασφάλειας.

Δεδομένων των ευρημάτων, και το τρίτο εργοστάσιο της βιομηχανίας στη Λάρισα οδεύει προς ανάκληση λειτουργίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι δυνατόν να λειτουργήσουν με ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτές- στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή υπόγεια αποθήκη 300-400 τετραγωνικών μέτρων, ενώ από μία αρχική έρευνα η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

Σε αυτήν την αποθήκη, επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα απαιτούμενο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, μέτρο πυρασφάλειας.

Κρυφή ήταν και η αποθήκη αντίστοιχων τετραγωνικών μέτρων, που μετατράπηκε σε πυριτιδαποθήκη στο εργοστάσιο της φονικής έκρηξης με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Στο δεύτερο εργοστάσιο των Τρικάλων που διακόπηκε η λειτουργία του, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μελέτη πυρασφάλειας για τα αρχικά 1.500 τ.μ της εγκατάστασης, όχι όμως για τα επιπλέον 1.500 τ.μ της επέκτασης, ενώ δεν έχει αρχειοθετηθεί η μελέτη πυρασφάλειας.

Επιπλέον στη μελέτη πυρασφάλειας φαίνεται ότι υπάρχουν δύο δεξαμενές αερίου, αλλά στην επιχείρηση λειτουργούν τέσσερις.

Την Κυριακή εντοπίστηκαν σκαπτικά μηχανήματα να προβαίνουν σε «κρυφές» εκσκαφές, δίπλα από δεξαμενές και σωλήνες στις εγκαταστάσεις, του δεύτερου εργοστασίου.

Τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μετά από αυτές τις παράξενες εργασίες, εξετάζουν πλέον αν και σε αυτό το εργοστάσιο, υπήρχαν πρόχειρες σωληνώσεις χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας, απουσία αισθητήρων διαρροής και άλλα κενά στην πυρασφάλεια, σαν αυτά του πρώτου εργοστασίου στο οποίο σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Πηγή: skai.gr

