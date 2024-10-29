Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.
Ειδικότερα, από αύριο Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 07:00 έως και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 20:00, από το 146,6ο χλμ. έως και το 144,7ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα ισχύσουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
- Α φάση: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας από το 146, 6ο χλμ. έως και το 144, 7ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.
- Β φάση: Πλήρης αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) από το 146,1ο χλμ. έως και το 144,7ο χλμ.Ταυτόχρονα, ο Ανισόπεδος Κόμβος (Α/Κ) Αταλάντης, στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστός.
Σημειώνεται ότι, όσοι οδηγοί επιθυμούν να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο από τον συγκεκριμένο κόμβο θα πραγματοποιούν έξοδο από τον Α/Κ στις Λιβανάτες (149,55ο χλμ.), όπου μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του ΑΘΕ, θα κατευθύνονται μέχρι τον Α/Κ Αταλάντης.
Ενώ, όσοι οδηγοί επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Αταλάντης (145, 23ο χλμ.) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα οδηγούνται μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του ΑΘΕ για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Τραγάνας (137,475ο χλμ.).
Οι εργασίες θα είναι μακράς διάρκειας και θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00, ενώ το Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.
Σημειώνεται πως σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.