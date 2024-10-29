Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από αύριο Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 07:00 έως και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 20:00, από το 146,6ο χλμ. έως και το 144,7ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα ισχύσουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α φάση : Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας από το 146, 6ο χλμ. έως και το 144, 7ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας από το 146, 6ο χλμ. έως και το 144, 7ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα. Β φάση: Πλήρης αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) από το 146,1ο χλμ. έως και το 144,7ο χλμ.Ταυτόχρονα, ο Ανισόπεδος Κόμβος (Α/Κ) Αταλάντης, στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστός.

Σημειώνεται ότι, όσοι οδηγοί επιθυμούν να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο από τον συγκεκριμένο κόμβο θα πραγματοποιούν έξοδο από τον Α/Κ στις Λιβανάτες (149,55ο χλμ.), όπου μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του ΑΘΕ, θα κατευθύνονται μέχρι τον Α/Κ Αταλάντης.

Ενώ, όσοι οδηγοί επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Αταλάντης (145, 23ο χλμ.) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα οδηγούνται μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του ΑΘΕ για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Τραγάνας (137,475ο χλμ.).

Οι εργασίες θα είναι μακράς διάρκειας και θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00, ενώ το Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

