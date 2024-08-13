Λογαριασμός
Πυρκαγιά κοντά στο τελωνείο των Κήπων

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στο τελωνείο των Κήπων, στον Έβρο.

Φωτιά κοντά στο τελωνείο των Κήπων

Καλάμια και ξερά χόρτα καίει πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε περιοχή κοντά στο τελωνείο των Κήπων, στον Έβρο.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα τελωνείο Έβρος
