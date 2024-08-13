Φωτιά κοντά στο τελωνείο των Κήπων

Καλάμια και ξερά χόρτα καίει πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε περιοχή κοντά στο τελωνείο των Κήπων, στον Έβρο.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

