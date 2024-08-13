Φωτιά κοντά στο τελωνείο των Κήπων

Καλάμια και ξερά χόρτα καίει πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε περιοχή κοντά στο τελωνείο των Κήπων, στον Έβρο.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
Πηγή: skai.gr
- Δήμος Αθηναίων: «Απαράδεκτος εμπαιγμός» με το πρόγραμμα προσλήψεων μακροχρόνια ανέργων
- Τραγωδία στη Χαλκιδική: Συνελήφθη η 19χρονη ομαδάρχισσα για τον θάνατο του 8χρονου κοριτσιού στην πισίνα
- «Πύρινη λαίλαπα» στην Βορειανατολική Αττική: Καταγγελία για βραχυκύκλωμα σε κολώνα ρεύματος στον Βαρνάβα - Τα σενάρια που εξετάζονται
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.