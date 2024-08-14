Οι γιγαντιαίες πυρκαγιές προκάλεσαν πελώριες εκλύσεις CO2

Οι γιγαντιαίες πυρκαγιές, τις οποίες κάνει συχνότερες και πιο καταστροφικές η κλιματική αλλαγή, είχαν αποτέλεσμα να εκλυθούν πελώριες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα την περίοδο 2023-2024 και ρήμαξαν τομείς του Καναδά των χωρών που διαρρέει ο Αμαζόνιος, υποδεικνύει άνευ προηγουμένου παγκόσμιος απολογισμός που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Οι πυρκαγιές σε περιοχές με βλάστηση προκάλεσαν εκπομπές 8,6 δισεκατομμυρίων τόνων CO2 σε παγκόσμια κλίμακα την περίοδο από τον Μάρτιο του 2023 ως τον Φεβρουάριο του 2024, ποσότητα 16% υψηλότερη του μέσου όρου, ίση με περίπου το 15% του συνόλου των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κι εκλύονται εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, είχαν αποτέλεσμα 3,9 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα να μετατραπούν σε αποκαΐδια.

Μόνο η συγκριτικά ήρεμη περίοδος στα μέτωπα των πυρκαγιών στην αφρικανική σαβάνα απέτρεψε το ενδεχόμενο το 2023-2024 να γίνει η χρονιά που θα έσπαγε ρεκόρ ως προς τις εκπομπές CO2 σε παγκόσμια κλίμακα.

Αυτό συγκαταλέγεται στα συμπεράσματα της πρώτης έκδοσης της μελέτης State of Wildfires («Η κατάσταση ως προς τις δασικές πυρκαγιές»), η οποία δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Earth Systems Science Data κι εκπονήθηκε από το University of East Anglia και άλλους οργανισμούς με έδρα τη Βρετανία, που εννοούν να την εκδίδουν επικαιροποιημένη σε ετήσια βάση.

Οι εκπομπές που προήλθαν από τις πυρκαγιές στα βόρεια δάση του Καναδά ήταν εννιά φορές υψηλότερες από τον μέσο όρο των δυο τελευταίων δεκαετιών κι αποτελούσαν σχεδόν το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκλύσεων.

«Πάνω από 232.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους μόνο στον Καναδά, κάτι που υπογραμμίζει τη βαρύτητα και τον ανθρώπινο αντίκτυπο», υπενθυμίζεται στο κείμενο.

Και άλλες περιοχές του κόσμου υπέφεραν, ιδίως οι χώρες που διαρρέει ο Αμαζόνιος (Βραζιλία, Βολιβία, Περού, Βενεζουέλα), η Χαβάη, η Ελλάδα...

«Την περασμένη χρονιά, πυρκαγιές σκότωσαν κόσμο, κατέστρεψαν σπίτια και υποδομές, προκάλεσαν μαζικές εσπευσμένες απομακρύνσεις, απείλησαν το βιος πολλών και προκάλεσαν ζημιές σε οικοσυστήματα ζωτικής σημασίας», υπογράμμισε ο Μάθιου Τζόουνς του πανεπιστημίου της ανατολικής Αγγλίας, ο βασικός συγγραφέας του κειμένου.

«Οι πυρκαγιές αυτές γίνονται συχνότερες και σφοδρότερες με την κλιματική αλλαγή και τόσο η κοινωνία, όσο και το περιβάλλον υφίστανται τις συνέπειες», συνέχισε.

Οι συντάκτες της μελέτης εξηγούν πως η κλιματική αλλαγή αύξησε την πιθανότητα μετεωρολογικών συνθηκών που ευνοούν τις πυρκαγιές. Κατά τους υπολογισμούς τους, η υπερθέρμανση του πλανήτη που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα εικοσιπλασίασε την πιθανότητα μετεωρολογικών συνθηκών που ευνοούν το ξέσπασμα πυρκαγιών στη δυτική Αμαζονία.

Στο μέλλον, τέτοιες πυρκαγιές θα γίνουν πιο πιθανές αν η ανθρωπότητα συνεχίσει να εκπέμπει τόσο μεγάλες ποσότητες αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου — όμως τίποτα δεν είναι γραφτό.

«Ο κίνδυνος μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Δεν είναι πολύ αργά», επέμεινε ο κ. Τζόουνς κατά τη διάρκεια παρουσίασης στον Τύπο.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Ecology & Evolution, ο αριθμός και η ένταση των ακραίων δασικών πυρκαγιών, των πλέον καταστροφικών και ρυπογόνων, υπερδιπλασιάστηκε σε παγκόσμια κλίμακα τα τελευταία είκοσι χρόνια, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

