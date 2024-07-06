Υπό έλεγχο τέθηκε η νέα φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Ρουπάκι, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Ρουπάκι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 38 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2024

