Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο

Στο σημείο έσπευσαν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα

UPDATE: 18:27
Φωτιά

Υπό έλεγχο τέθηκε η νέα φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Ρουπάκι, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

