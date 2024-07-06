Περισσότεροι από 75.000 πολίτες δήλωσαν ότι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους την πρώτη εβδομάδα της παράτασης που δόθηκε, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο "X" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Συνολικά, στην πλατφόρμα, όπως τονίζει έχουν υποβληθεί 574.000 δηλώσεις .

Ειδικότερα ο κ. Κικίλιας επισημαίνει:

«Μόνο την πρώτη εβδομάδα της παράτασης που δόθηκε, πάνω από 75.000 πολίτες μπήκαν στην πλατφόρμα και δήλωσαν ότι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, ενώ απομένουν 10 ημέρες μέχρι την εκπνοή της νέας προθεσμίας. Συνολικά έχουν υποβληθεί 574.000 δηλώσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι Έλληνες στηρίζουν έμπρακτα στο πεδίο της πρόληψης τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες μας φέτος το καλοκαίρι».

Μόνο την πρώτη εβδομάδα της παράτασης που δόθηκε, πάνω από 75.000 πολίτες μπήκαν στην πλατφόρμα και δήλωσαν ότι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, ενώ απομένουν 10 ημέρες μέχρι την εκπνοή της νέας προθεσμίας. Συνολικά έχουν υποβληθεί 574.000 δηλώσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι…

