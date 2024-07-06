Τη φρεγάτα «ΨΑΡΑ»,η οποία συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ (EUNAVFOR ASPIDES), επισκέφθηκαν σήμερα σε λιμάνι του Τζιμπουτί ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέπ Μπορέλ όπου ενημερώθηκαν από τον κυβερνήτη της σχετικά με την αποστολή της.

This morning I visited HS “PSARA” with High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Vice-President of the @EU_Commission @JosepBorrellF, Chief of the @hndgspio General Dimitrios Choupis and Chief of the @NavyGR Vice Admiral Dimitrios – Eleftherios… pic.twitter.com/gWDHZRpuzG July 6, 2024

Απευθυνόμενος προς το πλήρωμα ο κ. Δένδιας αφού εξέφρασε "και πάλι την ευγνωμοσύνη και την αναγνώριση της ελληνικής κοινωνίας για αυτό που κάνετε, κατ' αρχήν, για τα συμφέροντα της πατρίδα μας, αλλά επίσης για τα συμφέροντα της Ευρώπης" επανέλαβε τη σημασία της προσπάθειας "που κάνει ο ευρωπαϊκός στολίσκος για να προασπίσει την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά λιμάνια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Ξέρω ότι σας στέλνουμε σε περιοχή κινδύνου. Ήδη απόψε θα συνοδεύσετε ένα πλοίο μέσα από την επικίνδυνη περιοχή. Όμως, πέρα από την υπερηφάνεια που νιώθω βλέποντας την Ελληνική Σημαία να κυματίζει στον ιστό σας, καθώς πλέετε στην Ερυθρά Θάλασσα, θέλω να σας πω ότι η επιχείρηση είναι εξόχως σημαντική για τον κάθε Έλληνα πολίτη, για τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Αν διακοπεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, οι αναταράξεις στις αγορές, η αύξηση του πληθωρισμού, η απώλεια θέσεων εργασίας θα επηρεάσει βαθιά την ελληνική κοινωνία, θα επηρεάσει βαθιά την ευρωπαϊκή κοινωνία", προσθεσε.

"Σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη και την περηφάνια της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής Κυβέρνησης, του ελληνικού λαού και εύχομαι να σας υποδεχθώ ασφαλείς ξανά στη Σαλαμίνα μόλις επιστρέψετε", κατέληξε.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας παρέδωσε στον κυβερνήτη της φρεγάτας την ιστορική σημαία των Ψαρών, την οποία είχε δώσει ο δήμαρχος του νησιού και αποτελεί τεκμήριο ηθικής και επιχειρησιακής ανάτασης. Η λευκή σημαία απεικονίζει σε ερυθρό χρώμα την άγκυρα για την ελπίδα, τον Σταυρό ως μαρτυρία Πίστεως και το δόρυ ως ένδειξη πυγμής. Στην άγκυρα διακρίνεται τυλιγμένο ένα φίδι ως σύμβολο της δύναμης του Ελληνικού Έθνους, του οποίου τη γλώσσα τσιμπούσε μια κουκουβάγια, συμβολισμός που δείχνει τη φρόνηση με την οποία έπρεπε να διεξαχθεί ο Αγώνας για την Ελευθερία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργειου Εθνικης Άμυνας, προηγήθηκε συνάντηση των κ.κ. Δένδια και Μπορέλ, με τον Ολλανδό επιτόπου διοικητή με την παρουσία του Ναυάρχου Γρυπάρη, τον επικεφαλής της επιχείρησης "ASPIDES". Περαιτερω ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Τζιμπουτί Μάριο Αρμενάκη.

Τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας και τον Ευρωπαίο αξιωματούχο συνόδευαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

