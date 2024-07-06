Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Φιλιππιάδα, στην περιοχή Γέφυρα Καλογήρου - Ζηρού Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14.50 και εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε και στην περιοχή του Βιομηχανικού Πάρκου στην Καστοριά. Επιχειρούν πέντε οχήματα με 10 πυροσβέστες.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τις 6 το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κόμαρος Αλεξανδρούπολης στον Έβρο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

