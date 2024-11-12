Ένα βρέφος μόλις 3 μηνών «έσβησε» στο κρεβάτι όπου κοιμόταν μαζί με τους γονείς του.

Σύμφωνα με τα gegonota.news πρόκειται για οικογένεια από τη Βουλγαρία που διαμένει στη Νέα Αγχίαλο. Ο πατέρας του παιδιού σηκώθηκε χθες το πρωί να πάει στη δουλειά του και διαπίστωσε ότι το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του.

Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που το μετέφερε στο Νοσοκομείο του Βόλου. Δυστυχώς, ο γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του και σήμερα διενεργείται νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθεί η αιτία που οδήγησε το βρέφος στον θάνατο.

