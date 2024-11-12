Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανοιξε η Πατησίων - Είχε κλείσει λόγω επεισοδίων

Ανοιξε η Πατησίων η οποία είχε κλείσει στο ρεύμα προς τα Πατήσια, στο ύψος της ΑΣΟΕΕ, λόγω επεισοδίων

UPDATE: 12:37
Α

Ανοιξε η Πατησίων, η οποία είχε κλείσει λίγο νωρίτερα, στο ρεύμα προς τα Πατήσια, στο ύψος της ΑΣΟΕΕ, λόγω επεισοδίων.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα βγήκαν από την ΑΣΟΕΕ, προκάλεσαν φθορές σε τζαμαρία τράπεζας και έβαλαν φωτιά σε κάδο σκουπιδιών.

Κατόπιν μπήκαν ξανά στην ΑΣΟΕΕ.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις των ΜΑΤ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κίνηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark