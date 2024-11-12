Ανοιξε η Πατησίων - Είχε κλείσει λόγω επεισοδίων

Ανοιξε η Πατησίων, η οποία είχε κλείσει λίγο νωρίτερα, στο ρεύμα προς τα Πατήσια, στο ύψος της ΑΣΟΕΕ, λόγω επεισοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα βγήκαν από την ΑΣΟΕΕ, προκάλεσαν φθορές σε τζαμαρία τράπεζας και έβαλαν φωτιά σε κάδο σκουπιδιών.

Κατόπιν μπήκαν ξανά στην ΑΣΟΕΕ.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις των ΜΑΤ.

Πηγή: skai.gr

