Σε φάση μετωπικής σύγκρουσης εισέρχονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ενωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) που προειδοποιεί με γενίκευση της απεργίας σε όλη την ακτοπλοΐα, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την πλευρά των ακτοπλόων και της κυβέρνησης.

Μετά από νέα συνέλευση που πραγματοποίησαν μέλη της ΠΕΝΕΝ στο λιμάνι της Πάτρας αποφάσισαν νέα 24ωρη απεργία με έναρξη σήμερα Παρασκευή (20/6) στις 06.00 και λήξη το Σάββατο 21/6 στις 06.00.

"Το πλήρωμα καταστρώματος συνεχίζει ανυποχώρητα τον απεργιακό αγώνα στα πλοία της Αδριατικής διεκδικώντας λύσεις στα δίκαια αιτήματά του" αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της ΠΕΝΕΝ.

Σύμφωνα με το ναυτεργατικό σωματείο, η απεργία ενισχύθηκε έπειτα από σημερινή απεργιακή συνέλευση στο λιμάνι της Πάτρας, η οποία ακολούθησε μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης ναυτεργατών και υποστηρικτών.

Προσθέτει ότι μετά τη σημερινή απεργιακή συνέλευση και έπειτα από τη συγκέντρωση αλληλεγγύης που έγινε στο λιμάνι της Πάτρας, εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα και έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα, τόσο από τη διοίκηση, όσο και από τον κλάδο, η συνέχιση της απεργίας.

Σημειώνει εξάλλου πως σχετικά με το προσωπικό ασφαλείας θα τηρηθεί ό,τι προβλέπεται από τη ναυτική νομοθεσία στις περιπτώσεις των απεργιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

