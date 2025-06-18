Σε επίσημη ανακοίνωση προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) αναφορικά με τη συνεχιζόμενη απεργία της Πανελλήνιας Ενωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στα δρομολόγια της ακτοπλοΐας στη γραμμή Ελλάδας - Ιταλίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο έχει προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες νομικές και διοικητικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλότητας και της νομιμότητας.

Μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης που κήρυξε την απεργία παράνομη, οι λιμενικές αρχές κατέγραψαν τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και ενημέρωσαν την Εισαγγελία Πατρών, η οποία σχημάτισε σχετική δικογραφία.

Το ΥΝΑΝΠ υπενθυμίζει ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε ζημιούμενος έχει δικαίωμα αποζημίωσης τόσο από τα νομικά πρόσωπα που παρανομούν όσο και από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε παράνομες ενέργειες.

Ο υπουργός Ναυτιλίας έχει ήδη κυρώσει τη συλλογική σύμβαση που προβλέπει μισθολογικές αυξήσεις για τα πληρώματα της Αδριατικής, με τη συμφωνία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας ΣΕΕΝ και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας ΠΝΟ.

Το Υπουργείο τονίζει την ανάγκη σεβασμού στις δικαστικές αποφάσεις και καλεί την ΠΕΝΕΝ να επιδείξει υπευθυνότητα απέναντι στο επιβατικό κοινό και να συμβάλει στη διαφύλαξη των συμφερόντων των Ελλήνων ναυτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.