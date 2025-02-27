Λογαριασμός
Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Παγκράτι - Συνελήφθη ο γιος της

Η 84χρονη γυναίκα φέρει τραύμα στο κεφάλι, πιθανότητα από χτύπημα με μαγκούρα - Χειροπέδες στον 56χρονο γιο της 

Παγκράτι

Του Μάκη Συνοδινού 

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην ΕΛ.ΑΣ. μετά τον εντοπισμό νεκρής ηλικιωμένης στο διαμέρισμά της, στο Παγκράτι.

Η 84χρονη, φέρεται να χτυπήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι με μαγκούρα, από τον 56χρονο γιο της, ο οποίος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ταμπουρωμένος σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού.

Οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη ενώ ο γιος της άτυχης συνελήφθη

Πηγή: skai.gr

