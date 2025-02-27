Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην ΕΛ.ΑΣ. μετά τον εντοπισμό νεκρής ηλικιωμένης στο διαμέρισμά της, στο Παγκράτι.

Η 84χρονη, φέρεται να χτυπήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι με μαγκούρα, από τον 56χρονο γιο της, ο οποίος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ταμπουρωμένος σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού.

Οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη ενώ ο γιος της άτυχης συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

