Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το τηλεφώνημα που έκανε άγνωστος σήμερα το πρωί στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών προειδοποιώντας πως έχουν τοποθετηθεί δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί στην οδό Λουκάρεως.
Μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) στην περιοχή δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.
Λόγω του απειλητικού τηλεφωνήματος είχε εκκενωθεί προληπτικά το κτήριο του Πρωτοδικείου ενώ είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως από το ύψος της οδού Κάλβου έως τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.
