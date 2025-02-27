Δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη η δημοσιογραφική έρευνα συνεχίζεται στο Prime Time, την Καθαρά Δευτέρα 3 Μαρτίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Ο Γιάννης Σουλιώτης και η Μαρία Βούσουλα καταγράφουν τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των επιζώντων της τραγωδίας, μιλούν με τους συγγενείς των θυμάτων για τη ζωή τους πριν και μετά την 28η Φεβρουαρίου του 2023, παρουσιάζουν νέα στοιχεία για τη διερεύνηση των συνθηκών της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών και αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα που θα φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της μοιραίας νύχτας.

Δύο χρόνια μετά, η κάμερα του Prime Time επιστρέφει στην Κοιλάδα των Τεμπών. Την Καθαρά Δευτέρα 3 Μαρτίου, στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

