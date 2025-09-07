Σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι 4 αλλοδαποί, το σκάφος των οποίων βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστη αιτία νωρίς σήμερα το απόγευμα στον κόλπο του Αγ. Όρους (μεταξύ της χερσονήσου του Άθωνα και της Σιθωνίας).

Στο σημείο επιχείρησαν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στην Ουρανούπολη.

Το ταχύπλοο σκάφος, μήκους 6 μέτρων, αναποδογύρισε νότια της Αμουλιανής.

Σε αυτό επέβαιναν, σύμφωνα με πληροφορίες, μία οικογένεια Αυστριακών (αντρόγυνο ηλικίας 70 και 66 ετών με τα δύο τους παιδιά 27 και 28 ετών).

Όταν έφτασαν τα σκάφη του Λιμενικού, το ζευγάρι ήταν γαντζωμένο στο αναποδογυρισμένο σκάφος και τα παιδιά κολυμπούσαν κοντά τους.

Η αιτία βύθισης του σκάφους παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

