Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια της Δράμας

Σοβαρή πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας, κινητοποιώντας άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 42 πυροσβέστες και υπάρχουν δύο οργανωμένες ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τη 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, με την υποστήριξη 12 οχημάτων. Επιπλέον, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για τον περιορισμό της φωτιάς.

Την προσπάθεια κατάσβεσης ενισχύουν επίσης υδροφόρες οχημάτων ΟΤΑ από την τοπική αυτοδιοίκηση, αποτυπώνοντας τη συντονισμένη κινητοποίηση που απαιτείται σε τέτοια περιστατικά υψηλής επικινδυνότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

